Sport in Kamp-Lintfort Neue Airtrackbahn die für Turner

Auf der Airtrackbahn ließen sich außerdem akrobatische Elemente leichter erlernen und das Verletzungsrisiko sei deutlich reduziert. „Die neue Airtrackbahn bietet nicht nur für die Leistungsturnerinnen, sondern auch für den Breitensport optimale Übungsmöglichkeiten. Jetzt macht die Bewegung noch mehr Spaß und das fördert die Entwicklung der trainierenden Kinder und Jugendlichen,“ erläutert Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke, die Motivation für die Unterstützung. Das Ziel der Leistungsturnerinnen für die laufende Saison ist es, eine gute Platzierung zu erringen und eventuell den Aufstieg in die nächst höhere Liga zu schaffen. Die Leistungsturnerinnen und deren qualifizierte Betreuerinnen seien schon seit mehreren Jahren ein fest zusammen gewachsenes Team, das auf viele Erfolge zurückschauen könne. Auch im Hinblick auf den Breitensport erde die Bahn im neuen Jahr schon erfolgreich eingesetzt. Derzeit sei außerdem ein Akrobatikprojekt für Mädchen im Grundschulalter in Vorbereitung. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der großzügigen Spende durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort in die Lage versetzt werden, weiterhin – auf weichem und sicherem Boden – unseren turnerischen Zielsetzungen nachzueifern“, betont Willi Schreurs, Erster Vorsitzender des Lintforter Turnverein, der schon seit 1927 besteht.