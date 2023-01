Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam wechselt nach Kamp-Lintfort Die Kirchen-Vorreiterin verlässt Sonsbeck

Sonsbeck/Kamp-Lintfort · Gertrud Sivalingam ist seit mehr als zwölf Jahren Pastoralreferentin in St. Maria Magdalena. Sie gehört zu den Mitgründerinnen der Bewegung Maria 2.0, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche einsetzt. Nun fängt die 60-Jährige in Kamp-Lintfort neu an. Welche Veränderungen sie anstrebt.

22.01.2023, 18:25 Uhr

Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam ist überzeugt davon, dass aus Veränderung Gutes erwachsen kann. Foto: Armin Fischer (arfi)