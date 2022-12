Auszeichnung in Kamp-Lintfort Der Lehrpreis der Hochschule Rhein-Waal geht an Rolf Becker

Preisträger ist Professor Rolf Becker von der Fakultät Kommunikation und Umwelt in Kamp-Lintfort mit seinem Beitrag „Glaubwürdigkeit und Leidenschaft“. „Eine gute Beziehung zwischen Studierenden und Lehrenden hat einen positiven Effekt auf den Lernerfolg. Die Coronapandemie war sehr belastend für die Studierenden, die oft nicht einmal ihre Familien im Ausland besuchen konnten. Da war es mir wichtig, nicht nur Lernstoff zu vermitteln, sondern auch eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Beim Online-Lernen und in Videokonferenzen ist das nicht leicht zu erreichen. Heute stellt sich die Frage: Wie kann ich Konzepte, die dabei entstanden sind, in eine Lehr- und Lernwelt nach Corona überführen?“, lauten Beckers Überlegungen, der an der Hochschule als Professor für Physik mit dem Schwerpunkt Sensorik und Mechatronik lehrt und forscht. Von seinen Studierenden wurde er für den Lehrpreis vorgeschlagen, was ihn sehr ehre. Auch die Jury, die aus Studierenden, internen Lehrenden und externen Experte bestehe, habe Professor Beckers Herangehensweise überzeugt: Er habe „kreativ die digitalen Werkzeuge und Lernmethoden verwendet, um die Studierenden zu unterstützen, und dabei auch ihre persönlichen Umstände während der Pandemie berücksichtigt“.