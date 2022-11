Jobperspektiven für Hochschüler Studenten treffen Unternehmer zum Speeddating

„Für uns als Förderverein, der vor allem von der regionalen Wirtschaft getragen wird und sich auch als Freundesnetzwerk von Unternehmen versteht, ist der Fachkräftemangel offensichtlich“, führte Nepicks aus. Dies habe sich insbesondere an dem großen Interesse der Unternehmen und den diesjährigen Rekordanmeldezahlen gezeigt. Umso mehr freue es sie, dass sie bereits kurz nach der Veranstaltung von erfolgreichen Vermittlungen berichten konnte, ein Unternehmer habe ihr im Anschluss erzählt, „dass er sich einen der Studenten am liebsten direkt auf dem Parkplatz schnappen würde“. Auch den Studierenden habe die entspannte Atmosphäre gefallen, wodurch sie sich nicht wie in einem klassischen Bewerbungsgespräch gefühlt hätten. Mit einem Appell richtete sich Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule RheinWaal, an die Studierenden: „Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit Unternehmen der Region für Ihre berufliche Zukunft am Niederrhein auszutauschen.“