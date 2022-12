Festumzug in Kamp-Lintfort Bergleute erinnern sich am Barbara-Tag an das Bergbau-Ende

Den zehnten Jahrestag des Endes des Steinkohlenbergbaus am linken Niederrhein nahm die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition zum Anlass, am Barbaratag nicht nur zu einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließender Barbarafeier ins Josef-Jeurgens-Haus einzuladen, sondern auch zu einem Bergumzug. Der Umzug lief von der Bühne am großen Förderturm über die Sparkassenpromenade, um über die Friedrichstraße zur Josefkirche zu gehen. Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom Musikzug Kamp-Lintfort sowie Abordnungen der St. Johannes Nepomuk Schützenbruderschaft Alt-Lintfort der St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp sowie der St. Michael Schützenbruderschaft Saalhoff.