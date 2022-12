Katastrophenschutz im Kreis Wesel Am Warntag wird das Handy zur Sirene

„Wichtiger Hinweis zum bundesweiten Warntag am 8.12.2022 . . .“ Solche SMS-Nachrichten haben in den vergangenen Tagen viele Smartphone-Nutzer erhalten – und nicht wenige haben sie für Spams gehalten. Das sind sie keinswegs. Mobilfunk-Anbieter informieren über ein neues System, das in anderen EU-Ländern bereits im Einsatz ist und beim anstehenden Warntag in Deutschland getestet wird. Es handelt sich um Cell Broadcast. Auch wer keine Warn-App installiert hat, erhält über darüber eine Warnnachricht aufs Handy gespielt. „Gleichzeitig wird auf dem Endgerät ein lautes Tonsignal erzeugt, das dem Nutzer den Eingang der Warnung verdeutlicht“, teilte der Kreis Wesel mit. Der schrille Ton erklinge unter Umständen auch dann, wenn das Handy auf „lautlos“ gestellt sei.