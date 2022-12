Mobilität in Moers So schafft der Kreis die Verkehrswende

Peter Giesen erläuterte das Selbstverständnis der Niag so: „Als Mobilitätsdienstleister wollen wir so viele Menschen wie möglich vom ÖPNV überzeugen. Dabei beziehen wir neben den Bussen auch andere Mobilitätsformen- und Verkehrsträger mit ein, wie On-Demand-Verkehre, Car- und Bike-Sharingsysteme. Auch Mobilstationen oder Mobility-Boxen spielen eine wichtige Rolle. Damit werden Mobilitäts-Verknüpfungspunkte geschaffen, die für die Verkehrswende gerade in ländlicheren Regionen wichtig sind.“ Frank Berger, Vorsitzender der CDU Kreistagsfraktion, betonte in dem ausführlichen Gespräch in Moers: „Am großflächigen Niederrhein brauchen wir einen gut ausgebauten ÖPNV. Dass wir angesichts der Struktur der Städte und Gemeinden hier vor allem auf den Bus setzen, liegt ja nah. Hier müssen wir ansetzen und Verbindungen dort ergänzen, wo sie am meisten gebraucht werden.“