Tierheime in Not Energiekrise stellt Tierherberge vor Herausforderungen

Der Winter hält Einzug, und auch die Tiere in den Gnadenhöfen und Tierherbergen sehnen sich nach Wärme. Der Bund deutscher Tierfreunde hat deshalb die Weihnachtsaktion „Wärme schenken“ initiiert. Sie soll den von Energiekrise, Inflation und Spendenrückgängen geplagten Tierheimen Hilfe in der kalten Jahreszeit bringen. „Jede Kilowattstunde Strom, jeder Liter Heizöl zählt in diesen Tagen“, so der gemeinnützige Tierschutzverein Bund Deutscher Tierfreunde, der für seinen Gnadenhof in Weeze und die Tierherberge in Kamp-Lintfort stellvertretend für Tierheime in Deutschland um Wärme-Spenden bittet.