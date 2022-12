Kindertheater in Kamp-Lintfort Hotzenplotz will kein Räuber mehr sein

„Na, ihr Rotzlöffel. Was macht ihr denn hier?“ Räuber Hotzenplotz will wissen, warum die Aula der Schule am Niederrhein in Kamp-Lintfort so gut gefüllt ist. Schließlich kommt er gerade aus dem Gefängnis. Das Ensemble der Bühne 69 hat sich erneut den Otfried Preußler-Dauerbrenner der Kinderliteratur vorgenommen. Nämlich die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, der dieses Mal die Räuberei an den Nagel hängen will. „Ich habe keine Lust mehr, immer im Gefängnis zu sitzen“, erzählt Hotzenplotz. Das Alter kratzt an ihm, andere Gauner sind schneller und außerdem will das Finanzamt Auskünfte über seine Einkünfte haben. Ihm ist die Räuberei viel zu anstrengend geworden. Daher will er lieber ein friedlicher Bürger werden, so sein Entschluss nach dem letzten Knastaufenthalt.