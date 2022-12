Vereinsleben in Kamp-Lintfort Musikzug sucht neue Mitspieler

Weihnachtslieder erklingen im Probenraum des Musikzugs Kamp-Lintfort. „Happy Xmas“ von John Lennon und Yoko Ono zum Beispiel. Gerade erst ist die Martinszeit vorüber, die Hochzeit für Musikzüge in der Region. „Wir waren bei 13 Martinszügen dabei. Es ist immer so schön, wenn Kinder zu Sankt Martin mitsingen“, sagt Vorsitzender Achim Pogoda. Der Musikzug spielte in Kamp-Lintfort zum Beispiel bei den Umzügen der Awo-Kita an der Kirchenkampstraße sowie der Ernst-Reuter-Schule an der Mittelstraße. Auch außerhalb der Stadtgrenzen trat er auf, zum Beispiel beim Martinsumzug an der Lindenschule in Moers-Repelen oder an der Ottoschule an der Ottostraße in Duisburg-Homberg.