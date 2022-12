Hilfstransport in Hoerstgen Pfadfinder packen vier Tonnen Lebensmittel für die Ukraine

Zusätzlich haben Bürger aus der Umgebung von Hoerstgen 200 Säcke mit gut erhaltener warmer Kleidung abgegeben. „Diese Sachen werden dringend in der Ukraine benötigt, wo in diesen Tagen, genauso wie bei uns, der Winter beginnt“, heißt es in der Pressemitteilung. Am Dienstag wurden die Hilfsgüter von der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Hoerstgen abgeholt, um dann in die Ukraine transportiert zu werden.