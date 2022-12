Beliebter Dozent Hochschule Rhein-Waal vergibt Lehrpreis an Rolf Becker

„Es war mir wichtig, nicht nur Lernstoff zu vermitteln, sondern auch eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Beim Online-Lernen und in Videokonferenzen ist das nicht leicht zu erreichen. Heute stellt sich die Frage: Wie kann ich Konzepte, die dabei entstanden sind, in eine Lehr- und Lernwelt nach Corona überführen?“, so Becker, der – wenn nicht fakultätsübergreifend unterwegs – an der Fakultät Kommunikation und Umwelt lehrt.