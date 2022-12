Budenzauber in Kamp-Lintfort Adventsmarkt ohne Kitsch und Kommerz

Die Weihnachtshütten stehen bereits auf der Wiese vor dem Kloster Kamp. Am Freitag richten sich die Beschicker ein, um den Besuchern am dritten Adventswochenende ihre Handarbeiten, Leckereien und Selbstgemachtes zu präsentieren. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause lädt die St.-Josef-Schützenbruderschaft am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, wieder zum Adventsmarkt Kloster Kamp ein.



Ohne Kitsch und Kommerz Das hat sich die Schützenbruderschaft vor 20 Jahren, als der erste Adventsmarkt vor Kloster-Kulisse stattfand, auf die Fahnen geschrieben. Der Markt ist rein ehrenamtlich organisiert. Die Einnahmen kommen einem karitativen oder gemeinnützigen Zweck zu Gute. So konnten in den vergangenen 20 Jahren mehr als 200.000 Euro gespendet werden. Auch in diesem Jahr sollen soziale Projekte unterstützt werden.



Erlöse für den guten Zweck Die Bruderschaft hofft auf gute Erlöse, um das Hospiz „Haus Sonnenschein“ in Rheinberg, den Verein Klartext – gegen Kinderarmut“ in Moers und den Verein „Hilfe für Copcaec in Moldawien unterstützen zu können. „Die Unterstützung Moldawiens ist durch den Krieg in der Ukraine noch viel wichtiger geworden“, betonen Brudermeister Heinz-Gerd Bachus und Theo Häsel, der vor 20 Jahren als Brudermeister den Markt mit ins Leben rief. Copcaec liege nah an der Westgrenze der Ukraine und versuche, Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen Versorgung und Unterkunft anzubieten.



Weihnachtshütten Insgesamt 30 hübsch dekorierte Holzhütten warten auf die Besucher. Sie gehören inzwischen der Bruderschaft, die sie von der Werbegemeinschaft übernommen hatte. Ein Teil des Erlöses wird in diesem Jahr für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten der Hütten benötigt, denn diese seien in die Jahre gekommen.



Kunsthandwerk Der Adventsmarkt bietet ein breites Spektrum an Handarbeiten wie Weidenkörbe und Korbmacherei, Wollartikel, Filzarbeiten, Schmuckstücke, Holzdeko, Bienenprodukte, Basteleien und individuelle Mode. Fotograf Stefan Reilich präsentiert seinen Kamp-Lintfort-Kalender für 2023. Familie Klanten vom Wickrather Bauernladen ist mit Geschenkideen nicht nur für Weihnachten vertreten. Der Elferrat Rot-Weiß Kamp startet mit dem Vorverkauf für seine Karnevalsitzungen im Josef-Jeurgens-Haus. Am Schmuckstand der kfd-Damen sind die Karten für die Sitzungen am Mittwoch, 8. Februar, am Freitag, 10. Februar, sowie am Samstag, 11. Februar, erhältlich.



Schlemmen Viele selbstgemachte Köstlichkeiten wie Weihnachtsplätzchen, Marmeladen, Liköre, Pralinen und Honig sind an den Ständen zu erwerben, aber auch fair gehandelte Lebensmittel, Obst, Käse und alles rund ums Schaf. Die Kamper Jugend bietet Crepes an, im Zentrum Kloster Kamp können sich die Besucher mit einer Portion Grünkohl stärken. Angeboten werden auf dem Markt auch Reibekuchen, Flammkuchen und geräucherter Lachs.



Für Kinder Der „Blaue Kuni“ der KOT Gestfeld hält für die kleinen Besucher viele Spielmöglichkeiten und Kinderschminken bereit. Die Kita Spatzennest bietet zudem „Kerzen ziehen“ an.



Musik und mehr Die Besucher dürfen sich auf ein musikalisches Rahmenprogramm freuen. Am Samstag wird der Posaunenchor „Christel Lietzow & Freunde“ ab 15 Uhr für festliche Stimmung sorgen. Nach der Ansprache durch Pfarrer Joachim Brune spielt gegen 16.30 Uhr die Gruppe „Ex-GG“ auf. Die Gruppe reist eigens aus den Niederlanden an, mischt sich mit ihren Blasinstrumenten unters Publikum und wird für die passende Weihnachtsstimmung sorgen. Die Bruderschaft freut sich am Sonntag auf den Posaunenchor Hoerstgen ab 14 Uhr und ab 16 Uhr auf die Jagdhornbläser des Hegerings Lintfort-Neukirchen. Die Bläser werden zum Platzkonzert vor dem Kloster erwartet.