Wieder mehr Präsenzlehre in Mönchengladbach Die Wohnungsnot wächst unter Studierenden der Hochschule

Köln, Berlin und Hamburg sind dafür bekannt, dass der Wohnraum begrenzt und teuer ist. In Mönchengladbach war das bisher in einem moderaten Rahmen. Aber auch hier ziehen die Preise weiter an. Besonders Studierende stellt das vor große Herausforderungen. Vor allem zu Beginn des Wintersemesters und der Rückkehr zur Präsenzlehre an der Hochschule Niederrhein war die Lage sehr angespannt. Besonders internationale Studierende hätten aus Sicht des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) und der Hochschule Niederrhein, Probleme damit gehabt, eine Wohnung zu finden. Dies sei in der Form bisher noch nicht vorgekommen. „Ich habe noch nie gehört, dass die Situation so schlecht ist“, sagt Patrick Wendtland, Asta-Vorsitzender der Hochschule Niederrhein.