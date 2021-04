Soziales in Kamp-Lintfort : Die App „Gut versorgt in Kamp-Lintfort“ ist ab sofort online

Kamp-Lintfort Bei dem kostenfreien Angebot handelt es sich um einen virtuellen Wegweiser rund um die Themen „Gesundheit und Älterwerden“ in Kamp-Lintfort. Die Anwendung ist in jedem App-Store erhältlich.

Seit Donnerstag ist auch in Kamp-Lintfort die App „Gut versorgt in...“ online. Dort finden Senioren, aber auch Angehörige Information und Wissenswertes rund um die Themen Gesundheit und Älterwerden für Menschen über 50 Jahren. „In der App ist alles komprimiert zu finden. Niemand muss mehr lange und beschwerlich im Internet recherchieren“, erläuterte Jeannette Fritz vom städtischen Sozialamt. Bislang gab es in Kamp-Lintfort nur eine Broschüre, den Wegweiser 50 plus. Diese wird zwar noch einmal überarbeitet, doch im Rathaus hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Senioren „immer digitaler“ werden und im Netz nach Informationen suchen. Die App gibt es bereits in 28 Städten, darunter auch in Moers, Rheinberg und Wesel. Die Anwendung, die ab sofort aufs Handy und Smartphone heruntergeladen werden kann, wurde für Kamp-Lintfort von der „Gut versorgt in…“-GmbH aus Herford in Kooperation mit der Stadt entwickelt. Unterstützung fanden Jeannette Fritz und ihre Kollegen in Seniorenrat und in der Initiative „KaLi 50plus“, die ihr umfangreiches Wissen beisteuerten.