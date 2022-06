Benefiz-Veranstaltung in Kamp-Lintfort : Ein Sommerfest für die Fellnasen

Kamp-Lintfort Der Verein „Auf Achse für die Fellnasen auf Santorini“ setzt sein Engagement fort. Für September ist der inzwischen fünfte Hilfstransport für den Tierschutz auf Santorini geplant. Der Verein hat 55 Mitglieder.

Vier Hilfstransporte auf die Insel Santorini seit 2018, Hilfe beim Aufbau einer neuen Tierherberge in den Bergen der Insel und eine Vereinsgründung: Die vor fünf Jahren durch von Angelika Kaiser und Mike Peun aus Kamp-Lintfort gegründete Initiative „Auf Achse für die Fellnasen auf Santorini“ geht unvermindert weiter. Für September ist der fünfte Hilfstransport mit Futtermitteln für die Tiere und Material für die dortige Herberge geplant. Im 40-Tonner geht es dann durch Europa auf die griechische Insel. Vorher lädt der Tierschutzverein zu einem Benefiz-Sommerfest zugunsten der Fellnasen für Samstag, 18. Juni, ab 14 Uhr in den Club Carthago ein.

Weil die Hilfe weitergehen soll, planen Angelika Kaiser und Mike Peun für Samstag, 18. Juni, ein Benefiz-Sommerfest. Für die musikalische Unterstützung sorgt Frank Töpfer. Er gibt nicht nur mit seiner Band „Frank and The Alley Swipers“ ein Konzert, sondern hat zwei weitere Gruppen eingeladen, die im Club Carthago an der Rheinberger Straße 379 auftreten werden: „White Room“ und die „Jearbees“. Die Besucher dürfen sich auf Blues, Rock und Pop freuen. White Room ist übrigens die Krankenhaus-Band des St.-Bernhard-Hospitals. An einem Infostand informiert der Verein „Auf Achse für die Fellnasen auf Santorini“ über seine Arbeit. Kinderschminken, eine Hüpfburg und eine große Tombola sind auch geplant. Der Erlöst fließt in den Tierschutz.