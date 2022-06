Konzert in Kamp-Lintfort : Mit Herz und reif gebildetem Verstand

Kamp-Lintfort Das Notos-Quartett besgierte unter dem Motto „Rondo alle Zingarese“ das Publikum im Schirrhof. Das vielfach ausgezeichnete Ensemble wurde 2007 gegründet.

Die Kammerkonzert-Reihe der Stadt Kamp-Lintfort und der Sparkasse Duisburg ist für ihr hohes Niveau bekannt. Musikfreunde schätzen insbesondere die Highlights, die immer wieder ein bisschen Weltflair an den Niederrhein bringen. So auch im jüngsten Konzert, das mit dem Notos-Quartett eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart präsentierte.

Im Pferdestall präsentierten Antonia Köster, Sindri Lederer, Andrea Burger und Philip Graham unter dem Titel „Rondo alla Zingarese“ Werke von Mahler, Mozart und Brahms. „Mahler war nicht nur ein großer Sinfoniker, sondern er hat auch Kammermusik komponiert, was ganz vergessen worden ist“, erklärte der Künstlerische Leiter Alexander Hülshoff. In der Tat dürfte der Quartettsatz a-Moll, der nur als Partitur-Niederschrift erhaltene Kopfsatz eines später verlorengegangenen Jugendwerks des Komponisten, für viele Besucher im gut gefüllten Saal eine Neuentdeckung gewesen sein. Schon in diesem Auftakt bewies das Notos-Quartett sein außergewöhnliches Können, sowohl im ausgefeilten und sorgsam durchstrukturierten Zusammenspiel als auch in der jeweils eigenen Meisterschaft der vier Musiker.