Kostenloser Badespaß in Kamp-Lintfort : Panoramabad feiert das Zehnjährige

Kamp-Lintfort Das Panoramabad Pappelsee lädt am Pfingstsonntag zu einem kostenlosen Badespaß ein. Acht Stunden Programm werden am 5. Juni geboten.

2012 wurde das Panoramabad Pappelsee eröffnet. Seinen zehnten Geburtstag feiert es am Pfingstsonntag mit einem Tag der offenen Tür. Von 10 bis 18 Uhr bietet es acht Stunden lang Programm an, bei dem zahlreiche Vorführungen im Wasser zu sehen sind und bei dem die Besucher teilweise selber mitmachen können. Der Eintritt ist am Sonntag, 5. Juni, frei. Hallenbad und Freibad sind an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Programm richtet sich an unterschiedliche Gruppen, zum Beispiel an Eltern mit Kleinkindern. Sie können sich vormittags und nachmittags über das Babyschwimmen im Hubbodenbecken des Hallenbades informieren. „Wir stellen zwei Fachangestellte ein, die Mitte Juli beginnen“, sagt Badebetriebsleiter René Brieden. „Nach den Sommerferien können wir unser Kursangebot wieder voll aufnehmen, das durch Personalmangel zurzeit noch reduziert ist“, berichtete er am Dienstag.