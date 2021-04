Einzelhandel in Kamp-Lintfort : Real-Markt: Landscheidt und Schneider fordern schnelle Lösung

Kamp-Lintfort Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt und SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider haben jetzt eine Antwort auf ihren Brief an den Präsidenten des Bundeskartellamts erhalten.

Bürgermeister Christoph Landscheidt und der SPD-Landtagesabgeordnete René Schneider drängen auf eine schnelle Lösung für den Real-Standort in Kamp-Lintfort – im Sinne der Real-Beschäftigten und der Stadtentwicklung. Anlass für ihre Forderung ist ein Antwortschreiben aus dem Bundeskartellamt. Darin erkläre der Präsident die Entscheidung des Kartellamts, so Landscheidt und Schneider, den Real-Markt in Kamp-Lintfort nicht durch Edeka übernehmen zu lassen, mit der zu groß werdenden Marktmacht des Konzerns in der Region. „Aufgrund einer bereits herausragenden regionalen Marktpräsenz von Edeka insgesamt und insbesondere im Vollsortiment-Lebensmitteleinzelhandel ist zu erwarten, dass der Erwerb des Standortes durch Edeka zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führt“, zitieren sie aus dem Antwortbrief. Darin erläutere Präsident Andreas Mundt, dass die Eröffnung eines Rewe-Standortes im Stadtgebiet das Machtgefüge am Markt nur geringfügig verschiebe. Da das Einzugsgebiet des Real-Markts relativ weit über das Kamp-Lintforter Stadtgebiet hinausgehe, sei das Bundeskartellamt unter Einbezug von tatsächlichem Nachfrageverhalten und räumlicher Mobilität der Kunden zu dem Schluss gekommen, dass ein weiterer Edeka-Standort die Mitbewerber in der Region benachteiligen würde, fassen Landscheidt und Schneider die Antwort aus dem Bundeskartellamt zusammen.