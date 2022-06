Landespreis für die Hochschulstadt : So hartnäckig hat Kamp-Lintfort für den Bahnanschluss gekämpft

Mitte 2026 soll Kamp-Lintfort an das Bahnnetz angeschlossen sein. Der Fossa-Emscher-Express wird dann stündlich nach Bottrop rollen Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Der Fahrgastverband Pro Bahn hat Christoph Landscheidt und die Stadtverwaltung mit einem Landespreis ausgezeichnet. Dieser wird nur einmal im Jahrzehnt vergeben. Der Verband lobt die Hartnäckigkeit, mit der das Projekt vorangetrieben wird. Mitte 2026 soll der Fossa-Emscher-Express von Kamp-Lintfort über Moers und Duisburg nach Bottrop rollen.

Von Peter Gottschlich

Die Weichen sind gestellt. 2025 soll am Rheinkamper Bahnhof ein Gleisbogen gebaut werden, damit der Züge aus Kamp-Lintfort Richtung Moers und Duisburg einfahren können. Parallel dazu soll das Rheinkamper Stellwerk auf digitale Technik umgestellt werden, das 1927 errichtet wurde und mit seiner damaligen Mechanik fast ein Jahrhundert in Betrieb ist. Mitte 2026 soll Kamp-Lintfort an das Bahnnetz angeschlossen sein. Der Fossa-Emscher-Express wird dann stündlich von Kamp-Lintfort über Moers-Duisburg und Oberhausen nach Bottrop rollen. „Der Haltepunkt in Kamp-Lintfort liegt ideal, direkt an der Hochschule und am Zechenpark, fußläufig zur Innenstadt“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Die Idee, die Bahnlinie für den Personenverkehr zu nutzen, begann 1998 mit einem Gutachten.“ Der Bürgermeister glaubte an die Idee, die nun nach 28 Jahren Wirklichkeit werden könnte.

v.l. Werner Gröll, Christoph Landscheidt, Herbert Häner, Detlef Neuß und Hubert Dieregsweiler bei der Preisverleihung. Foto: Norbert Prümen

28 Jahre erscheinen im Vergleich zu anderen Bahnprojekten kurz, zum Beispiel zum Gotthard-Basistunnel, bei dem 69 Jahre von der ersten Idee 1947 bis zur Eröffnung 2016 vergingen. Deshalb zeichnete der Fahrgastverband Pro Bahn Bürgermeister und Stadtverwaltung für ihre Hartnäckigkeit mit dem dem Landespreis 2022 aus – in der Kategorie „Ehemalige Industriebahnen für den Personenverkehr nachhaltig nutzen“. „Die Stadt und der Bürgermeister waren hartnäckig“, unterstrich Detlef Neuß, als er als Pro-Bahn-Bundesvorsitzender die Urkunde am Donnerstagnachmittag stellvertretend für den Landesvorsitzenden Andreas Schröder überreichte, der nicht hatte kommen können. „Die Bemühungen sind für andere Städte vorbildhaft. Nachdem jahrzehntelang Schienenstrecke stillgelegt und zurückgebaut wurden, sollte es in Zukunft mehr Streckenreaktivierungen geben.“ Hubert Dieregsweiler ergänzte: „In Kamp-Lintfort haben Bürgermeister und Politik Druck gemacht, um das Projekt voranzutreiben.“ Er hatte als Pro-Bahn-Vorsitzender für den linksrheinischen Teil des Kreises Wesel schon vor 1998 für die Reaktivierung geworben, als einer der Ersten am Niederrhein.

Info Land finanziert Ausbau mit fast 18 Millionen Euro Verkehrsminister Die Verkehrsminister standen und stehen dem Projekt positiv gegenüber. Von „Mike“ Groschek, SPD, Verkehrsminister von 2012 bis 2017, stammt das geflügelte Wort: „Keine Laga ohne Bahnanschluss.“ Die Landesgartenschau 2020 „beschleunigte“ das Bahnprojekt, als an Samstagen und Sonntagen Personenzüge nach Kamp-Lintfort fuhren. Ina Brandes, CDU, Verkehrsministerin seit 2021, unterstütz das Vorhaben. Sie überreichte am 25. April 2022 einen Förderbescheid für den Ausbau der Bahnlinie Kamp-Lintfort nach Rheinkamp von 17,7 Millionen Euro. Finanzierung Stadt Kamp-Lintfort und die Rurtalbahn aus Düren haben die Niederrheinbahn GmbH gegründet, um das acht Kilometer lange Teilstück zwischen Lintfort und Rheinkamp zu bauen und auszubauen. „Nach einer ersten Schätzung sind 19 Millionen Euro zu investieren“, erläutert Geschäftsführer Herbert Häner. Bliebe es bei dieser Summe, wäre die Investition bis auf 1,3 Millionen Euro durch die Landesförderung gedeckt. Die Differenz hätten die angrenzenden Städte zu finanzieren, also Kamp-Lintfort und Moers. Sechstgrößte Stadt ohne Bahnhof Kamp-Lintfort ist mit 37.700 Einwohnern zurzeit die sechstgrößte Stadt ohne Personenbahnhof. Größere Städte ohne Schienenanschluss an den Personennahverkehr sind: Herten in Westfalen (61.900), Bergkamen in Westfalen (59.100), Aurich in Ostfriesland (42.300), Monheim bei Düsseldorf (41.000) und Würselen bei Aachen (38.500). Wenn im Dezember 2022 der Bahnhof in Herten wie geplant in Betrieb gehen sollte, würde Kamp-Lintfort auf den fünften Platz „vorrücken“. www.kamp-lintfort.de

Pro Bahn NRW vergibt den Landespreis nur in dem Jahr, in dem der bundesweite Verbandstag in Nordrhein-Westfalen stattfindet, wie vom 20. bis 22. Mai 2022 in Wuppertal. Der Preis gilt als gutes Omen. 2013, als er zum letzten Mal vergeben wurde, ging er an die Regio-Bahn. Diese verbindet Wuppertal über Mettmann und Düsseldorf mit Neuss, wurde mittlerweile als S 28 bis Kaarst erweitert ist und soll demnächst auch Viersen erreichen. Diese Regio-Bahn wurde von den Städten an der Bahnlinie ins Leben gerufen und ist im 20-Minuten-Takt unterwegs. „In der Machbarkeitsstudie wurde dort mit täglich 10.000 Fahrgästen gerechnet“, sagte Detlef Neuß am Donnerstag. „Heute sind es 23.000.“