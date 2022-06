Wohnen in Kamp-Lintfort : Hohe Nachfrage nach Sozialwohnungen

Kamp-Lintfort Trotz reger Bautätigkeit in der Stadt steigt die Nachfrage nach sozial gefördertem Wohnraum. 184 Haushalte mit 306 Personen suchten 2021 eine Sozialwohnung. Die stärkste Gruppe bildeten die Alleinstehenden.

Sozial geförderte Wohnungen sind in den letzten Jahren vielerorts in Kamp-Lintfort entstanden: 2021 wurden beispielsweise die Bauvorhaben an der Jahn-, Moerser- und Walkenriedstraße mit insgesamt 114 öffentlich geförderten Wohnungen soweit fertiggestellt, dass diese zum Teil bezogen werden konnten. Hier fehlen laut Stadtverwaltung die endgültige Bauabnahmen und die Bestätigung der Bezugsfertigkeit vom Kreis Wesel gegenüber dem Amt für Soziales und Wohnen. Damit gibt es in der Hochschulstadt insgesamt 1454 Sozialwohnungen, was einem Anteil von 7,77 Prozent am Gesamtbestand entspricht. Doch trotz dieser regen Bautätigkeit, bleibt der Wohnungsmarkt auch in Kamp-Lintfort angespannt, besonders bei preisgebundenen Wohnungen sowie im unteren Mietpreissegment. Die Nachfrage stieg in den letzten drei Jahren auf das Dreifache. Das geht aus dem Wohnungsmarktbericht hervor, den die Stadtverwaltung den politischen Gremien alle drei Jahre vorlegt, zuletzt im Juni 2019.

Während 2018 insgesamt 67 Haushalte mit 136 Personen eine Sozialwohnung suchten, waren es 2021 bereits 184 Haushalte mit 306 Personen. Alleinstehende bildeten darunter mit 107 Haushalten die stärkste Gruppe. 2018 waren lediglich 30 Haushalte alleinstehend. Die Zahl der wohnungssuchenden Zwei-Personen-Haushalte belief sich 2021 auf 53, gefolgt von den Drei-Personen-Haushalten mit neun. Wie die Verwaltung im Wohnungsmarktbericht mitteilt, haben von den 184 Haushalten insgesamt 62 eine sozial geförderte Wohnung bezogen. Das entspreche einer Vermittlungsquote von 33,69 Prozent. Diese lag 2018 noch bei 37,31 Prozent. Das wiederum heißt, dass 122 Hauhalte mit gültigem Wohnberechtigungsschein 2021 keine neue Wohnung auf dem öffentlich geförderten Wohnungsmarkt in Kamp-Lintfort gefunden haben. Diese Zahl entspricht laut Stadtverwaltung einem Anteil von etwa zwei Drittel der Haushalte, die einen Wohnberechtigungsschein erhalten haben. „Die konstante Vermittlungsquote weist darauf hin, dass es weiterhin schwierig ist, eine öffentliche Wohnung zu finden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Insbesondere die Nachfrage nach Kleinwohnraumwohnungen für Senioren, Alleinstehende und Alleinerziehende bestehe weiter und steige sogar. Für sie bedeute der angespannte Wohnungsmarkt schlechte Aussichten auf neuem Wohnraum. Hinzu komme, dass sich vor allem ältere Menschen eine Wohnung im Stadtkern wünschten. So halte die Nachfrage nach altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum auch im Vergleich zum Jahr 2018 weiterhin an. „Zu beobachten ist, dass alleinlebende Senioren oftmals die Wohnberechtigung für Zweiraumwohnungen oder Wohnungen bis 65 Quadratmetern beantragen, obwohl grundsätzlich eine Wohnflächenobergrenze von 50 Quadratmetern bei Einzelpersonen einzuhalten ist“, heißt es im Bericht. In den meisten Fällen seien die gesetzlichen Voraussetzungen für diesen Wohnraumbedarf nicht erfüllt. Die Nachfrage von Studenten nach einer Unterkunft im sozialen Wohnungsbau liege hingegen wie auch in den vergangenen Jahren bei „Null“. Die Stadt folgert daraus, dass Studenten vermutlich auf dem freien Wohnungsmarkt oder durch die Hochschule eine Wohnung finden. Da Kamp-Lintfort in den vergangenen Jahren für Investoren interessant geworden sei, zieht die Stadtverwaltung im Wohnungsmarktbericht ein positives Fazit. Bereits heute seien weitere Bauprojekte in Planung oder kurz vor Fertigstellung. Und weitere Bauprojekte könnten den Wohnungsmarkt in den kommenden zehn Jahren weiter entspannen, heißt es im Bericht. Bürgermeister Christoph Landscheidt bleibt da eher skeptisch. Er erinnerte auf RP-Anfrage an die 2017 gestartete Wohnungsbauoffensive. Damals sei eine große Zahl an Wohnungen aus der öffentlichen Förderung gefallen.