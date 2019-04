Pläne für Grundstück in Kaarst-Büttgen : Bäume an der Pescher Straße bleiben erhalten

Das Grundstück an der Pescher Straße, auf dem früher ein Spielplatz war, ist verkauft. Allerdings will die neue Besitzerin die Bäume erhalten und das Grundstück nicht für eine Bebauung zur Verfügung stellen. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen In einer Kampfabstimmung wurde über das Grundstück auf dem ehemaligen Spielplatz an der Pescher Straße in Büttgen entschieden. Der Käufer will die Bäume erhalten und sieht dort keine Wohnbebauung vor. Die Grünen toben.

Stephan Seeger

Es muss hoch hergegangen sein im nicht-öffentlichen Teil des Stadtrates, als es um das Grundstück am ehemaligen Spielplatz an der Pescher Straße in Büttgen ging. Nach Informationen unserer Redaktion wurde in einer „Kampfabstimmung“ darüber entschieden, was mit dem besagten Grundstück passiert. Offenbar hat eine Nachbarin dieses für 120.000 Euro erworben und will die Bäume erhalten anstatt das Grundstück für eine Wohnbebauung freizugeben. Die Grünen halten diese Entscheidung für einen „Skandal“, Josef Karis (FWG) ist erleichtert – und bedankt sich bei der CDU für die entscheidenden Stimmen.

„Die Bäume sind wirklich erhaltenswert. Ich kann nicht andauernd Bäume abholzen, schon gar nicht in Büttgen. Da fehlen derzeit 500 bis 600 Bäume“, sagt der Vorsitzende des Bau- und Umweltausschusses unserer Redaktion. Lars Christoph, Vorsitzender der CDU, begründet die Entscheidung seiner Fraktion damit, dass im nahen Umfeld der Pescher Straße eine Bebauung geplant ist. „Nachdem der wirtschaftliche Aspekt durch eine neue Sachlage hier keine Relevanz mehr hatte, hat unsere Fraktion abgewogen, ob sie an dieser konkreten Stelle ein zusätzliches Wohnbaugrundstück schaffen oder den vorhandenen Grünbereich mit vielen alten Bäumen erhalten wollte. Dabei haben wir uns – auch vor dem Hintergrund der geplanten Bebauung im nahen Umfeld an der Birkhofstraße – klar für den Erhalt der Grünfläche ausgesprochen“, sagt Christoph: „Wir freuen uns, dass ein Antrag unserer Fraktion, der dieses Ziel verfolgte, eine – wenn auch knappe – Mehrheit im Stadtrat gefunden hat.“

Info Bebauung an Birkhofstraße geplant Bebauung An der Birkhofstraße soll in den kommenden Jahren ein Neubaugebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Ärztehaus Da der Ärztemangel in Büttgen groß ist, soll an der Birkhofstraße auch ein Ärztehaus entstehen. Außerdem sind mehrere Bürogebäude und eine Kita geplant.

Christian Gaumitz (Bündnis 90/Die Grünen) ist da ganz anderer Meinung. Das verwundert, denn eigentlich sind die Grünen immer dafür, die Natur zu erhalten. Doch in diesem Fall wollte seine Fraktion das Grundstück zur Bebauung nutzen. Die Entscheidung des Rates hält er für einen „Skandal“ und das beste Beispiel für „Kaarster Klüngel“, wie er sagt. „Erst drücken CDU und FDP durch, dass das Grundstück im Höchstbietendenverfahren verkauft werden soll und nicht die städtischen Vergabekriterien gelten sollen. Dann liegt zwei Tage vor dem Stadtrat plötzlich ein Kaufangebot aus der Nachbarschaft mit dem Ziel vor, dass das Grundstück Grünfläche bleiben soll und die CDU ändert schlagartig ihre Meinung“, kritisiert Gaumitz. Er ist der Meinung, dass nicht diejenigen mit dem meisten Geld die politischen Entscheidungen der Stadt lenken sollten. Der Verkaufserlös des Grundstücks hätte seiner Meinung nach höher gelegen als der Verkauf der Grünfläche. „Somit wird zugunsten eines privaten Käufers und zu Lasten der Allgemeinheit ein Deal durchgezogen“, sagt Gaumitz. Desweiteren kritisiert der ehemalige Grünen-Vorsitzende, dass das Verfahren „intransparent“ und „der Beliebigkeit unterworfen“ sei.