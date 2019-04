Sondersitzung des Kaarster Rates : Baum fordert Entscheidung über Turbo-Kita am Bauhof

Kaarst Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses hat lange genug gewartet. In einer Sondersitzung des Stadtrates am kommenden Donnerstag soll endlich über eine Turbo-Kita entschieden werden. Nach Meinung von Ursula Baum ist diese längst überfällig.

„Wer sich die Zahlen anguckt, weiß, dass wir dringend eine Kita brauchen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Am besten gestern“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin. In einem Brief an alle Ratsmitglieder hat sie die Lage noch einmal mit Zahlen verdeutlicht. „Mit dem Brief habe ich noch einmal versucht, auch die CDU mit ins Boot zu holen. Es geht hier um das Wohl unserer Kinder“, sagt Baum.

Der Jugendhilfeausschuss hatte eigentlich schon alles eingetütet, die Abstimmung im letzten Stadtrat Ende März allerdings war aus Sicht Baums ein Rückschlag. Denn CDU und FDP hatten andere Vorstellungen, wo die Turbo-Kita gebaut werden soll. Die beiden Fraktionen favorisieren den Kaninchenskamp in Vorst und nicht den Bauhof an der Regiobahn. Aber: Am Bauhof ist alles soweit vorbereitet, da kann sofort mit dem Bau einer Übergangskita begonnen werden. Am Kaninchenskamp muss erst noch die komplette Verkehrssituation geklärt werden. „Ehe wir da anfangen können zu bauen, ist es zu spät“, sagt Baum. Zwar könne man auch am Georg-Büchner-Gymnasium schnell eine Kita hochziehen, doch aufgrund der Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, würde das verkehrstechnisch schwierig werden. Der Bauhof wäre derzeit der perfekte Ort, um die fehlenden Kita-Plätze vorerst auszugleichen. „Ich sage ja nicht, dass am Kaninchenskamp nicht auch eine Kita gebaut werden kann, im Gegenteil. Aber wir haben keine Zeit, wir brauchen jetzt Plätze“, drängt Baum auf eine schnelle Entscheidung.

Den Brief habe sie als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses geschrieben und nicht als FDP-Mitglied, sagt Baum. Auch wenn sie in dem Brief das Handeln ihrer eigenen Partei infrage stellt. „Der von FDP vorgeschlagene und nun von der CDU aufgenommene Platz ‚Am Kaninchenskamp’ im Vorster Westen ist so schnell nicht zu bebauen und liegt dazu am sozialraumungünstigsten von allen Vorschlägen“, heißt es in dem Brief. Mit „sozialraumungünstig“ meint Baum, dass der Kaninchenskamp für Kinder aus anderen Stadtteilen nur sehr schwer zu erreichen ist – anders als die Kita am Bauhof, die direkt neben der Regiobahn liegen würde.

(seeg)