Pläne für Gewerbegebiet in Kaarst : Investoren aus China für Medizin-Park?

Kaarst Im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ soll ein Medizin- und Innovationstechnik-Park entstehen. Aber für das Großprojekt bedarf es Investoren. Interesse aus China ist verbrieft. Eine Delegation aus dem Kreis reiste zu Gesprächen dorthin.

Die Flugtickets sind zwar noch nicht gebucht, aber das wird wohl schon bald nachgeholt. Kreissprecher Benjamin Josephs erklärt, dass in den nächsten Wochen eine Delegation aus China in Kaarst erwartet wird. Denn es stehen Gespräche an, die vor Ort geführt werden sollen. Dabei geht es um die Pläne für einen großflächigen Medizin- und Innovationstechnik-Park im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“. In dem Thema, das bereits 2016 auf die Agenda kam und unter anderem in einer Sondersitzung des Grundstücksausschusses in Kaarst diskutiert wurde, ist offenbar Tempo drin.