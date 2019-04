Broicherseite in Kaarst : Kröten-Retter bringen sich in Lebensgefahr

Kaarst An der Broicherseite wandern tausende Kröten über die Straße. Nicht nur die Tiere, sondern auch die Retter leben gefährlich.

Elke Mertens fährt seit rund sechs Wochen jeden Abend bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Broicherseite. Nicht aus Spaß, sondern um Leben zu retten. Gemeinsam mit anderen Amphibienschützern sammelt sie Erdkröten, Bergmolche oder Baby-Frösche von der Straße ein und bringt sie – meist in einem Eimer – zum Laichen auf die andere Seite ans Wasser. „Wir haben bislang mehr als 6000 Kröten und Frösche übergesetzt. Die Rückwanderung läuft seit zwei Wochen“, sagt Elke Mertens. Doch sie und ihre rund 28-köpfige Gruppe, von der einige Helfer aus Köln oder Bochum anreisen, können längst nicht jedes Tier retten. Denn an der Broicherseite gibt es ein großes Problem. „Viele Autofahrer nutzen den Weg als Abkürzung von Bovert nach Kaarst oder Neuss“, sagt Mertens. Dabei ist die Straße eigentlich gesperrt. Viele Autofahrer rasen einfach über den Feldweg, so dass auch die Tierschützer teilweise in Gefahr geraten. Die Tierschützer schreiben sich die Nummernschilder der Autos auf, die durch das Gebiet fahren. Hinzu kommen vereinzelte Anwohner, die „ziemlich aggressiv“ auftreten würden, so Mertens.

Doch damit soll bald Schluss sein. In einem Brief an das Kaarster Ordnungsamt hat Mertens im Namen des „Aktionskreises für Tierrechte und Naturschutz“ ihrem Unmut Luft gemacht. „Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein Durchfahrverbot, gerade während der Amphibienwanderzeit, tatsächlich durchzusetzen“, schreibt Mertens. Auch Warnhinweise, dass an der Broicherseite Amphibien unterwegs sind, seien unzureichend – für Tiere und Menschen. „Auf einer Strecke von fast zwei Kilometern finden sich lediglich drei Krötensymbole“, so Mertens: „Nicht nur an den Absperrschranken, sondern auch auf der Wegstrecke müssen deutlich sichtbare und eindeutige Warnhinweise aufgestellt werden, die auf die besondere Situation an der Broicherseite aufmerksam machen.“