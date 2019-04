Politikwissenschaftler Siebo Janssen in Neuss : „Liberale werden in der EU wahrgenommen“

Kaarst Brauchen wir die Liberalen in Europa? Es war eine spannende Frage, auf die bei der ausgebuchten Veranstaltung im Mercure-Hotel nach Antworten gesucht wurde.

Für Elmar Conrads-Hassel sind die deutschen Liberalen wichtige Elemente für Europa, bedingt durch die Historie, denn seit der Wiedervereinigung stehe Deutschland im Fokus. Entscheidende Abgrenzungen zu anderen demokratischen Parteien sieht er in besserer Bildungsarbeit durch gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen, der Umwandlung des europäischen Parlaments in ein „richtiges“ mit einem Zwei-Kammer-System sowie in der Überlegung, allen Entscheidungen eine Mehrheit zugrunde zu legen. Außerdem schwebt ihm eine europäische Zweitsprache vor. In Siebo Janssen hatte er einen äußerst kompetenten Gesprächspartner, der punktgenau eine Fülle von Fakten, Informationen und Hintergrundwissen formulierte. Er selbst bezeichnete sich als „Herzenssozialliberaler“ und ordnet die Wahrnehmung der Liberalen als gut auf gesamtpolitischer Ebene in der EU ein. Janssen hinterfragte Grundsätzliches, warnte vor einer Erstarkung des Rechtspopulismus und hob die lockere Fraktionsbindung und „Cross-Over“-Abstimmungen der liberalen Parteien im EU-Parlament hervor. Er sprach sich für eine „privilegierte Partnerschaft“ hinsichtlich der Aufnahme von Ukraine, Albanien und Bosnien in die EU aus: Mitgliedschaft in zwanzig Jahren und das Anlegen eines „Weißbuches“ auch für Mitglieder.