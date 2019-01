Vorhaben in Kaarst : Anwohner fordern Park an Birkhofstraße

Sind gegen das Baugebiet in Büttgen: Annemarie Schlegel und Raymund Bialkowski. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Büttgen An der Birkhofstraße in Büttgen sollen rund 120 neue Wohneinheiten entstehen. Doch Raymund Bialkowski hat einen anderen Plan für den Standort: Er fordert einen Bürgerpark mit nur 20 Wohneinheiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stephan Seeger Vonund Simon Janßen Stephan Seeger Redakteur Autorendetails aufklappen Stephan Seeger (seeg) ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil

Wach geworden ist Raymund Bialkowski durch einen Artikel in dieser Zeitung zur geplanten Bebauung an der Birkhofstraße in Büttgen. „Ich habe mir daraufhin die Unterlagen besorgt. Darin steht, dass im Flächennutzungsplan eigentlich eine Grünanlage vorgesehen ist, die meines Wissens nach noch nicht rechtskräftig geändert wurde“, sagt Bialkowski. Für Anfang des Jahres ist offenbar noch eine Besprechung geplant, in der es noch einmal um den Standort geht.

Doch was will der 75-Jährige statt Wohnungen? „Ich möchte, dass dort ein Bürgerpark entsteht und habe auch mithilfe eines Gärtners schon einmal eine erste Skizze gemacht“, sagt er und zeigt ein Blatt Papier. Darauf ist ein Park mit einem Spielplatz zu sehen, der umgeben ist von Bäumen. Mitten durch den Park verläuft ein sogenannter „Jahreszeitenweg“, auf dem Pflanzen angebaut werden könnten, die zu den jeweiligen Jahreszeiten blühen. Die Bürger, die Bialkowski zu seinen Plänen befragt hat, seien alle begeistert – wollen aber drei Ausnahmen haben: Ein in Büttgen dringend benötigtes Ärztehaus, eine Kita und ein Wohnhaus für integriertes Wohnen. Dies sollte allerdings ökologisch sinnvoll sein. „Vielleicht mit einem Gründach“, sagt er.

Info Erste Kindertagesstätte soll 2020 fertig sein Betreuung Die Kita an der Birkhofstraße wird voraussichtlich erst 2020 bezugsfertig sein. Beteiligung Im Zuge der Planungen für die Birkhofstraße hat die Stadt mehrere Informationsveranstaltung organisiert. Im Juni 2018 waren rund 70 Bürger in die Pampusschule gekommen, um Anregungen zu geben.

Bialkowski hat bereits Briefe ans Technische Rathaus und an die NRW-Umweltministerin geschickt. „Es kann nicht sein, dass wir jeden Winkel bebauen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll“, sagt Bialkowski. Die Belastungen für das „Runddorf“ Büttgen seien jetzt schon viel zu hoch. „Büttgen ist übermäßig belastet durch Straßen- und Luftverkehr. L381, L154 und K37 sind Zubringer zu den Autobahnen, es herrscht starker Berufs- und Luftverkehr, vor allem bei Ostwind“, sagt das ehemalige Kaarster Ratsmitglied. Bialkowski bemängelt, dass jeder Kaarster Ortsteil zumindest über eine Grünfläche verfüge – nur Büttgen nicht.

Der Bürgerpark in Büttgen soll auch den Menschen als Treffpunkt für Jung und Alt dienen. Der Rathausplatz werde diesem Anliegen nicht mehr gerecht. „Büttgen ist doch in der Innenstadt tot, da passiert nichts mehr“, beklagt der 75-Jährige. Mit einem Bürgerpark würde dem Stadtteil neues Leben eingehaucht.

Die Stadtverwaltung macht dem Anwohner aber keine Hoffnung, dass sein Vorhaben tatsächlich realisiert wird. „Die Stadt hat an der Birkhofstraße zentrale Flächen erworben, um dort wesentliche öffentliche Bedarfe zu befriedigen. In Büttgen ist die Nachfrage nach Wohnraum groß. Büttgen benötigt dringend eine neue Kita, Ärzte und eine Antwort auf den Wunsch nach generationsübergreifenden Wohnkonzepten“, teilte Stadtsprecher Peter Böttner auf Nachfrage unserer Redaktion mit.