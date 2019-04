Drei-Besen-Tag in Kaarst : Ehrenamt sammelt 20 Kubik Müll

Kaarst Drei-Besen-Tag: Einsatzkräfte erhalten von Passanten Zuspruch – aber kein Hilfe.

Am Freitag hatten Grundschul- und Kindergartenkinder beim Drei-Besen-Tag mitgeholfen, am Samstag waren dann die Erwachsenen an der Reihe. Später kam man auf dem Bauhof beziehungsweise in der Gaststätte Johnen zusammen, wo es jeweils eine leckere Suppe gab. Claus Schiffer, Präsident der Kaarster Schützen, war mit der Resonanz zufrieden: Auf dem Kirmesplatz waren rund 70 ehrenamtliche Müllsammler zusammengekommen.