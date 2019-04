22 Einsatzkräfte in Kaarst rücken aus : Feuerwehr rückt wegen Leck an Gas-Tankstelle aus

Kaarst Einen solchen Einsatz hat es bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kaarst noch nie gegeben. Am Sonntagabend rief ein aufmerksamer Bürger bei der Feuerwehr an und erklärte, dass die Gas-Tankstelle an der Hans-Martin-Schleyer-Straße ein Leck habe.

Also rückte die Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften aus. „Wir schmeißen immer lieber mehr Kräfte als nötig rein, um nachher wieder reduzieren zu können. Wir wussten ja nicht, was da auf uns wartet“, so Kalla. Die Einsatzkräfte erkannten das Leck sofort und benutzten ein Gerät, dass die Explosionsgefahr in der Umgebung messen kann. Da sich die Tankstelle allerdings an der frischen Luft befindet und sich das Gas ziemlich schnell mit der Luft vermischt hatte, bestand zu keinem Zeitpunkt eine solche Gefahr. Die Feuerwehr betätigte daraufhin den Notknopf und schaltete die Tankstelle somit ab. Anschließend benachrichtige sie den Betreiber, der auch recht schnell vor Ort war. „Wir haben ihm dann die Tankstelle mit der Maßnahme übergeben, das Leck zu reparieren“, sagte Kalla. Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten.