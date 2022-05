Spiel und Spaß im Biotop : Viertklässler zu Gast bei Naturerlebnistagen am GBG

Viertklässler zu Gast bei Naturerlebnistagen am GBG

Vorst Der „Schwerpunkt Naturwissenschaften“ der fünften Klassen des Georg-Büchner-Gymnasiums unter der Leitung vom Petra Samusch ist seit Jahren für die Naturerlebnistage zuständig.

Am Donnerstag musste dieses Ereignis wegen eines drohenden Unwetters früher als geplant beendet werden. Die Fünftklässler hatten sich sieben Spiele einfallen lassen. Gäste waren Viertklässler, die nach den Sommerferien aufs Georg-Büchner-Gymnasium wechseln. Sie konnten erste Kontakte knüpfen und sehen, mit wie viel Liebe zur Natur das Biotop der Schule angelegt wurde und gepflegt wird.

Es ist ein kleines Paradies und die große Tafel vor einer Sitzgruppe macht deutlich, dass auch im Freien unterrichtet wird. Der Unterricht wird schon mal durch das Quaken der Frösche gestört. „In den letzten zwei Jahren musste das Projekt wegen Corona ausfallen“, sagte Biologielehrerin Petra Samusch, die zugleich Erprobungsstufen-Koordinatorin ist. Bei gutem Wetter wird im Biotop jede Woche gearbeitet, im Sommer mehr, in der kalten Jahreszeit weniger.

Die Spiele, die die Kids jetzt organisierten, hatten alle auch damit zu tun, dass das Georg-Büchner-Gymnasium jetzt Europaschule ist. Aus der Schweiz stammt das Memory-Spiel. Die Bilder waren Fotografien vom Biotop. Das Eierlaufen ist keltischen Ursprungs. Nein, Lebensmittel wurden hier nicht verschwendet, die Eier waren aus Holz. Mitten im Biotop spielten die Fünftklässler mit sehr viel Freude das italienische Spiel Boccia. Das Fühlspiel heißt „Blinde Bos“ in Anlehnung an „Blinde Kuh“, ein Spiel, das in Spanien seinen Ursprung hat.