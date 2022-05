Sprachkurse im Pfarrzentrum Vorst : Lehrerinnen bringen Ukrainern Deutsch bei

Vorst Pensionierte Lehrkräfte geben im Vorster Pfarrzentrum Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Angebot wird von den Schülern sehr gut angenommen.

Trotzdem kommen die zum allergrößten Teil weiblichen Flüchtlinge immer noch gerne ins Vorster Pfarrzentrum. Dort laufen zwei Kurse parallel – einer in normalem Tempo, der andere für die, die besonders schnell lernen. „Deutsch ist schon eine schwere Sprache“, sagt Adriana (25). Sie ist mit Siarkei (22) nach Deutschland gekommen, beide leben in einer Familie: „Unsere Gastgeber helfen uns, wo es nur geht“, erklärt Adriana. Es herrscht eine überraschende Heiterkeit: „Wir kommen gerne“, sagt Natalia. Es geht familiär zu und man klammert bewusst das Thema Krieg aus. „Wir müssen lernen, über den Krieg und die Lage in der Ukraine zu sprechen, ist nicht unsere Aufgabe“, gibt Natalia zu verstehen.