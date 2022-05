Brand in Kaarst : Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand aus

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein. Foto: Feuerwehr Kaarst

Vorst Das Gewitter über Kaarst am Donnerstagnachmittag war kurz, aber heftig, sodass die Feuerwehr ausrücken musste. Um 15.18 Uhr zeigte das Meldegerät einen Blitzeinschlag mit Rauchentwicklung in einem Haus auf der Brandenburgstraße in Vorst an.

Bei Eintreffen der Kräfte wurde das derzeit leer stehende Gebäude geöffnet, parallel eine Drehleiter in Stellung gebracht. Ein Feuerwehrtrupp bekämpfte den Brand über die Drehleiter von außen, ein weiterer ging unter Atemschutz innen Richtung Obergeschoss. Ein dritter Trupp kontrollierte ebenfalls unter Atemschutz, ob noch Haustiere oder Personen vor Ort waren, fanden aber glücklicherweise niemanden. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, auch ein Rettungswagen und die Polizei wurden hinzugerufen. Zur Brandbekämpfung wurden insgesamt fünf Trupps eingesetzt. Nach Angaben eines Sprechers habe sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt, der zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht wurde.