Schüsse in Kaarst : Unbekannter schießt auf Scheibe von Buddha-Zentrum

Schüsse in Kaarst

Einschussloch in der Scheibe. Foto: Polizei Neuss

Kaarst Ein unbekannter Täter zwischen 15 und 16 Jahren hat am Montag auf die Scheibe des Vereins Han Ma Um Seon Deutschland an der Broicherdorfstraße geschossen. Zeugen hatten Knallgeräusche wahrgenommen.

Löcher im Glas zeugen von dem mutmaßlichen Beschuss mit einer Luftdruckwaffe oder ähnlichem. Verantwortliche des Gebäudes verständigten die Polizei, die Spuren am Tatort sicherte. Derzeit geht sie dem Verdacht der Sachbeschädigung nach und hofft auf Zeugen oder Anwohner des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses, die weitere Angaben machen können. Das Motiv ist unklar. Hinweise an 02131 3000. Es war nicht das erste Mal, dass das buddhistische Zentrum in Kaarst beschossen wurde. Bereits vor einigen Jahren war laut Inhaberin Sun-Il Jung-Drissen schon einmal ein Projektil auf das Gebäude des Vereins abgefeuert worden. Schon damals war die Polizei eingeschaltet worden. Auch Jung-Drissen vermutet, dass es diesmal Jugendliche waren. „Wir hoffen, dass die Täter gefasst werden“, sagt sie auf Anfrage.