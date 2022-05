Kabarett in Kaarst : Guildo Horn läutet Kabarett-Wochenende ein

Kaarst Das Kabarett-Wochenende bietet echte Highlights und hochkarätige Künstler auf der Kaarster Bühne im Albert-Einstein-Forum. Gezeigt wird ein Mix aus Comedy und Musik.

Martin Schopps ist mit „Tafeldienst“ am Sonntag, 22. Mai, ab 19 Uhr zu Gast in Kaarst. Setzen sechs! Lehrer Martin Schopps öffnet das Klassenbuch – und teilt Tafeldienst ein. Pointenreich und mit starkem Sprachwitz führt der Lehrer für Deutsch und Sport durch den Alltagswahnsinn an deutschen Schulen: Ob mit Erziehungsberechtigten in geistiger Quarantäne beim Elternsprechtag oder Schülern mit akuten Lernallergien im Klassenzimmer – Schopps Tafeldienst überzeugt mit bissigem Humor. Schwamm drüber war gestern!