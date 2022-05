Kaarster Künstler wird 80 : Horst Schuwerack zeigt seine Werke im Atrium des Rathauses

Kaarst Der Kaarster Künstler Horst Schuwerack zeigt im Zuge seines 80. Geburtstages eine Auswahl seiner Arbeiten bis zum 28. Mai im Atrium des Kaarster Rathauses.

Die Schranke war viele Jahre fast so etwas wie ein Erkennungszeichen des in Holzbüttgen lebenden Künstlers. Eine Skizze in der aktuellen Ausstellung zeigt den Entwurf eines Kunstwerks für das Stelenprojekt im Stadtmittesee, der genau so umgesetzt wurde. Der 80-Jährige sieht in diesem rot-weißen Symbol ein Zeichen, das an die Aufmerksamkeit des Betrachters appelliert: „Hab‘ Acht, da tut sich was.“ Aus Sicht des gebürtigen Düsseldorfers muss es sich dabei nicht zwingend um etwas Negatives handeln.