Schulprojekt in Meerbusch : Ein Gemüseacker auf dem Schulhof

Meerbusch Mit einem Geldgewinn und der Unterstützung der „Bürgerstiftung Wir für Meerbusch“ kann das Schulprojekt rund um den Gemüsegarten an der Adam-Riese-Grundschule in Büderich realisiert werden.

Mit einem Gewinn von 1750 Euro bei einem Sponsoring Wettbewerb der Stadtwerke hat die Adam-Riese-Grundschule in Büderich an der Witzfeldstraße im vergangenen Jahr den Grundstein für ihr Projekt „Ackerdemie“ gelegt. Dort stellten die engagierten Eltern und der Förderverein ihre Herzensangelegenheit, ein Gemüsebeet für die Schüler anzulegen vor, sammelten Stimmen und belegten den zweiten Platz in dem Contest. Mit diesem Startkapital konnte das rund 4800 Euro teure Vorhaben rund ums Ackern aber noch nicht in Angriff genommen werden, erinnert sich die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Regina Bacquias. Also holten sie und Fördervereinsvorsitzende Claudia Evertz die „Bürgerstiftung Wir für Meerbusch“ in ihr Boot. Die Bürgerstiftung sagte die Finanzierung für zwei Jahre zu und die Arbeit konnte beginnen.