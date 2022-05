„Hombroich Raketenfestival“ in Neuss : Musik hören in der Natur

Neuss Bei der ersten Ausgabe des „Hombroich Raketenfestivals“ treten Musikerinnen und Musiker auf der Raketenstation auf. An beiden Tagen spielt der Ort die Hauptrolle.

Das ist ein Traum: ein Musikfestival, das sich wie ein Urlaubstag anfühlt. Man reist mit dem Rad an, sieht einen Ort, den man vielleicht nicht oder zumindest nicht so gut kennt, und erlebt Künstlerinnen und Künstler, die das alles überhaupt erst zum Klingen bringen. Das „Open-Source-Festival“ auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg war so ein Ereignis, doch das gibt es nicht mehr. Es sieht nun aber so aus, als gebe es Ersatz: Am 28. und 29. Mai beginnt auf der Raketenstation in Neuss das erste „Hombroich Raketenfestival“.