Kölner Kabarettist in Wassenberg : Neues Programm mit Jürgen Becker

Jürgen Becker kommt am 2. Juni mit seinem neuen Programm nach Wassenberg. Foto: Schönhauser Promotion GmbH

Wassenberg Der Kölner Kabarettist ist am 2. Juni in der Burg Wassenberg zu Gast. Im Gepäck hat er „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Karten gibt es im Vorverkauf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach seinem großen Erfolg im Jahr 2019 kommt Kabarettist Jürgen Becker am Donnerstag, 2. Juni, und jetzt sogar auch mit seinem neuen Programm, erneut nach Wassenberg. Die Veranstaltung findet ab 20 Uhr im großen Saal der Burg Wassenberg statt. Diesmal wird der bekannte Kabarettist erklären, dass die „Ursache in der Zukunft liegt“: „So, da woll’n wir uns mal ´nen schönen Abend machen! Denn noch ist es ruhig. Aber jeder spürt: Das bleibt nicht so…“.

Aus dem neuen Programm heißt es weiter: „Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiert ausgerechnet mit einem China-Kracher. Selbst neoliberale Ökonomen zucken mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprechen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt? Ökologie und Ökonomie verwirbeln gewaltig unser Gewohnheitsrecht und unsere Nebenkostenabrechnung. Ein bahnbrechend zorniges Sturmtief kündigt sich an. Recken wir also die Hände zum Heizpilz und fahren nach der Party voll im SUV vor die Wand? Oder machen wir die Wende in ein genüssliches Leben voll Komischer Intelligenz?“

Jürgen Laaser, der Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH, freut sich schon sehr auf Beckers Gastspiel in Wassenberg: „Jürgen Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke. Dort wird genau recherchiert, was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinanderfällt – und wie es sich für alle so richtig rechnet, sie jetzt zu retten. Sein Humor lüftet durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht den Chancen Avancen. Man geht nach Hause und denkt: Da geht noch was“, so Laaser weiter.

Der gebürtige Kölner Jürgen Becker zählt zu den Gründern der heute legendären Stunksitzung, die 1983 aus der Taufe gehoben wurde. Seit 1991 ist Becker als Solokabarettist unterwegs, im WDR-Fernsehen etablierte er die Mitternachtsspitzen. Als Solokünstler machte er sich auch einen Namen mit dem Programm „Biotop für Bekloppte“, in dem Jürgen Becker auf unvergleichliche Art die Kölner Stadtgeschichte erzählt. Mit Rüdiger Hoffmann überzeugte Becker in „Es ist furchtbar, aber es geht. Ein nordrhein-westfälischer Heimatabend“. Der Kölner ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem ist Jürgen Becker Träger des Rheinlandtalers, erhalten hat er auch den begehrten Prix Pantheon.

Tickets gibt es ab sofort in den bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel im Naturparktor oder im O & S Reisebüro in Wassenberg sowie online unter www.ticketshop.nrw.

(RP)