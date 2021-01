Ökumenischer Verein aus Büttgen : Tschernobyl-Hilfe hat sich aufgelöst

Büttgen Aus Altersgründen wurde der Verein abgemeldet. Damit endet eine 22-jährige Erfolgsgeschichte. Die Verantwortliche Anni Müller ist traurig über die Auflösung.

Eine 22-jährige Erfolgsgeschichte fand am 31. Dezember 2020 ihren Schlusspunkt: Die zwölf aktiven Mitglieder der ökumenischen Tschernobyl-Hilfe entschieden per Auflösungsbeschluss über das Ende ihres Vereins. Die Tschernobyl-Hilfe wurde von Anni Müller gemeinsam mit Anton und Frauke Diening, die als Schriftführer und Kassiererin Verantwortung übernahmen, gegründet. Für Anni Müller ist es sehr schwierig, über das Ende „ihrer“ Tschernobyl-Hilfe zu sprechen. „Es tut schon weh“, sagt sie wehmütig. So berichtet das Ehepaar Diening über das vielfältige und beherzte Engagement nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986. Zunächst unterstützten die Ehrenamtler ähnliche Vereine in Korschenbroich, Dortmund und Wegberg, bevor sie 1998 die Kaarster Tschernobyl-Hilfe ins Leben riefen. Sie verhalf kranken Kindern zu Aufenthalten in Gastfamilien und der Verein mietete ein Gebäude der Pfadfinder in Mönchengladbach-Giesenkirchen an. Kindern mit Behinderungen in Begleitung eines Elternteils wurde so ein unbeschwerter vierwöchiger Aufenthalt ermöglicht. „Bis zu 50 Kinder kamen per Bus angereist“, erinnert sich Anton Diening.