Jubiläum in Krefeld : „Essen auf Rädern“ feiert 60-Jähriges

Jubiläum in Krefeld

Essen auf Rädern hat zum Start ins Jubiläumsjahr 600 Essen an Bedürftige ausgegeben. Foto: Verein für Haus- und Krankenpflege

„Essen auf Rädern“ ist eine Krefelder Erfindung. Vor 60 Jahren wurden erstmals Mahlzeiten ausgefahren, 2021 feiert der Verein dieses Jubiläum.

(cpu) Der Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege mit Sitz an der Hardenbergstraße feiert im Jahr 2021 ein besonderes Jubiläum: 60 Jahre „Essen auf Rädern“. Der Verein war deutschlandweit die erste Organisation, die „Essen auf Rädern“ angeboten hat. Das war im Jahr 1961. Stefanie Neukirchner, 2. Vorsitzende des Vereins, sagt: „Wir sind der älteste Verein in Deutschland für ‚Essen auf Rädern‘.“ Und ergänzt: „Wir haben uns den Begriff nur damals leider nicht schützen lassen.“

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres hat der Verein eine großzügige Essensausgabe an Heiligabend organisiert. Der Vorstand nahm die 60 als Basis, hängte eine Null dran und koordinierte am 24. Dezember die Ausgabe von Mahlzeiten an 600 bedürftige Bürger. Dazu hat der Verein sich mit anderen Hilfsorganisationen zusammen getan, um die Umsetzung der direkten Hilfe stemmen zu können.