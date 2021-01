Kindermissionswerk : Hilfe für Kinder in Not – von Kindern

Zum Auftakt des diesjährigen Dreikönigsingens haben sich Sternsinger vor dem Aachener Dom mit Atemmasken versammelt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Mainz/Aachen Vor 175 Jahren gründete die 15-Jährige Auguste von Sartorius die Sternsinger. Zum Feste der Heiligen Drei Könige wird ihr Segen vielerorts kontaktlos gespendet.

(KNA) Mit einem Fernsehgottesdienst ist das Kindermissionswerk „Die Sternsinger" am Sonntag in sein Jubiläumsjahr gestartet. Im Mittelpunkt der Messe aus der Kirche Rabanus Maurus in Mainz zum 175. Geburtstag standen die Gründerin des Hilfswerks, Auguste von Sartorius, und die vielen engagierten Mädchen und Jungen in ganz Deutschland.

„Die Kinder und Jugendlichen gehen als Sternsinger in diesen Tagen mit gutem Beispiel voran. Sie wünschen uns den Segen Gottes, auf kontaktlose und kreative Art und Weise", sagte Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks, in seiner Predigt. „Die Welt und vor allem die Kinder auf dieser Welt brauchen jetzt - wie vor 175 Jahren – eine frohe Botschaft." Ursprünglich war die Übertragung aus Berlin geplant. Coronabedingt fand die Messe nun in Mainz statt – ohne Gottesdienstbesucher und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln.

Die 300.000 Sternsinger, die normalerweise um den Jahreswechsel unterwegs sind, konnten symbolisch teilnehmen. Das Kindermissionswerk hatte im Vorfeld Sternsingergruppen und Gemeinden aufgerufen, mit selbst gebastelten Sternen den Kirchenraum zu füllen.

Am 2. Februar 1846 wurde das katholische Hilfswerk in Aachen gegründet. Den Anstoß gab Auguste von Sartorius, ein 15-jähriges Mädchen, das von der Not der Kinder in China erfahren hatte. Unter dem damaligen Namen „Verein der heiligen Kindheit" nahm die Hilfe für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt ihren Anfang. Der Leitgedanke war damals wie heute „Kinder helfen Kindern".

Ein virtueller Chor aus Sternsingern sang im Anschluss das neue Sternsingerlied "Wollt ihr mit uns die Welt verändern?". Mädchen und Jungen aus allen deutschen Bistümern konnten sich an der Aktion beteiligen und mit ihren selbstgedrehten Handy-Videos Teil des virtuellen Chors werden.

Die vom Kindermissionswerk und den katholischen Jugendverbänden bundesweit organisierte „Aktion Dreikönigssingen" ist die weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder in Not. Jeweils um das Dreikönigsfest am 6. Januar ziehen Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden.