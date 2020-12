Angebot in Kaarst : 19-jähriger Finn Heuing ist erster FSJler beim VfR Büttgen

Büttgen Seit 13 Jahren spielt Finn Heuing Fußball beim VfR Büttgen – nun absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr bei seinem Heimatverein.

Der 19-Jährige ist seit dem 1. August in dieser Funktion beim VfR beschäftigt. Angestellt ist er beim Landessportbund, wie Brigitte Reuß-Tannigel, Ansprechpartnerin von Heuing beim VfR, erklärt. 39 Wochenstunden muss Finn Heuing beim VfR verrichten. In Corona-Zeiten ein schwieriges Unterfangen, wo der Sport doch nunmehr seit November brach liegt. „Not macht erfinderisch“, erklärt Reuß-Tannigel. So wird Heuing neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsstelle und seinen Aufgaben als Jugendtrainer in der Grundschule an der Lichtenvoorder Straße eingesetzt. Dort ist er täglich vier Stunden im Einsatz und hilft den Kinder bei den Hausaufgaben oder führt AGs durch. Für seine eigene E-Jugend bietet Heuing zweimal in der Woche ein Online-Training an.