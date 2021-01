Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt auf 135

Rhein-Kreis In Folge der Corona-Pandemie gibt es im Rhein-Kreis Neuss zehn weitere Todesopfer. Die Zahl der positiv Getesteten ist zurückgegangen - es wurde aber auch weniger getestet als in der Vorwoche.

Im Kreis ist aktuell bei 948 Menschen (Vortag: 1035) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 151 (Vortag: 149) in einem Krankenhaus. Kreisweit 7477 (7387) Menschen sind wieder von der Infektion genesen. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 426 (458) in Neuss, 126 (136) in Dormagen, 119 (129) in Grevenbroich, 100 (102) in Meerbusch, 61 (63) in Kaarst, 40 (42) in Jüchen, 39 (53) in Korschenbroich, und 34 (52) in Rommerskirchen.