Erweiterung der Flughafen-Kapazitäten : „Kaarster gegen Fluglärm“ fordert neue Gutachten

Kaarst Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ fordert neue Gutachten zur Erweiterung der Kapazitäten des Düsseldorfer Flughafens, weil die bisherigen alle veraltet seien.

Am 16. Februar 2015 hatte der Flughafen Düsseldorf den Antrag auf Erweiterung der Kapazitäten von 45 auf 60 Flugbewegungen in der Stunde beim Verkehrsministerium eingereicht. Mit dem Antrag wurden Gutachten vorgelegt, die die Notwendigkeit begründen sollten. Fünf Jahre später forderte der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ Verkehrsminister Wüst in einem Brief auf, aktualisierte Gutachten vom Flughafen zu verlangen, da er bis heute keine Entscheidung über diesen Antrag getroffen habe. Der Verein begründet diese Forderung damit, dass die damals vorgelegten Gutachten inzwischen veraltet seien. Als Beispiel wird angeführt, dass sich die Prognose des Verkehrsaufkommens für das Jahr 2030, die der Flughafen vorgelegt habe, auf Daten einer Potenzialanalyse für den Zeitraum 2009 bis 2014 stütze.