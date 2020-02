Crash Eagles und DJK Holzbüttgen in Kaarst : Vereine bauen Kooperation mit Schulen aus

Jannik Heinen, Spieler der Bundesliga-Mannschaft der DJK, gibt Schülern der Grundschule Stakerseite Unterricht im Floorball. Foto: DJK Holzbüttgen

Kaarst Die Crash Eagles Kaarst und die DJK Holzbüttgen profitieren von der Förderung „Sportplatz Kommune“.

Das Förderprogramm „Sportplatz Kommune“ ist gestartet und bietet zwei Vereinen die Möglichkeit, ihre Sportarten in den Schulen zu präsentieren und auszubauen. Das Förderprogramm ist von 2019 bis 2022 für maximal 150 Kommunen in Nordrhein-Westfalen (von insgesamt rund 400) vorgesehen. Der Stadtsportverband Kaarst (SSV) bewarb sich um die Fördergelder und erhielt den Zuschlag für die kommenden beiden Jahre. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Staatskanzlei und des Landessportbundes, war von der ausführlichen Bewerbung des SSV-Vorsitzenden Axel Volker so überzeugt, dass der SSV Kaarst Ende des vergangenen Jahres die Zusage erhielt.

Zwei Vereine müssen sich in diesem und im nächsten Jahr jeweils 12.000 Euro teilen (pro Verein und Jahr also 6000 Euro): Die Crash Eagles Kaarst und die Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen. „Das Ziel ist es, Jugendliche und Kinder für Sport zu begeistern“, erklärte Axel Volker auf der Kickoff-Veranstaltung im Bürgerhaus. „Es ist eine gewisse Bewegungsarmut festzustellen, da müssen wir etwas gegen tun. „Eine Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen ist eine Win-Win-Situation für beide“, so Volker weiter.

Dem Landessportbund war es wichtig, dass mindestens zwei Vereine an dem Projekt teilnehmen. Georg Otten (Crash Eagles) und Philip Jesse (DJK Holzbüttgen) erklärten, was sie mit dem Geld vorhaben. „Wir arbeiten bereits mit elf Schulen zusammen und werden jetzt die Partnerschaft mit der Grundschule Vorst, der Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen und der Gesamtschule in Büttgen vertiefen“, erklärt Jesse. An der Gesamtschule soll erstmals ein inklusives Angebot für Floorball-Begeisterte entstehen. „Mit dem Fördergeld ist es möglich, unsere Trainer auch Vormittags an die Schulen zu schicken“, sagt Jesse. Auch Fortbildungen für Lehrer sollen angeboten werden, zudem muss neues Material angeschafft werden, damit 30 Schüler gleichzeitig trainiert werden können.