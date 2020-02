Führung über den Friedhof in Kaarst : Grabsteine erzählen viele Geschichten

Führung über den Friedhof in Kaarst

Josef Johnen erklärt den Besuchern seiner Friedhofsführung anhand des Plans, wie sich die Ruhestätte in den letzten Jahren entwickelt hat. NGZ-Foto: Markus Rick. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kaarst Hobbyhistoriker Josef Johnen, ein „Kaarster Urgestein“, führte (in Kooperation mit der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich) über den Friedhof. Er erzählte den Teilnehmern Geschichten, die hinter den Grabsteinen stecken.

Welche Geschichten würden die Grabsteine erzählen, wenn sie reden könnten? Diese Frage hat sich Brigitte Pelzer schon oft gestellt, wenn sie auf dem Kaarster Friedhof spazieren geht. Gemeinsam mit anderen elf Interessierten bekam sie jetzt Antworten: Hobbyhistoriker Josef Johnen, ein „Kaarster Urgestein“, führte in Kooperation mit der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich über den Friedhof und entlockte in zwei Stunden gewissermaßen den Grabsteinen so manch überraschende Geschichte.