Wunsch von Kaarster Unternehmern : Wirtschaftstreff feiert Comeback

Kaarst Im vierten Quartal dieses Jahres ist es wieder so weit: Die Stadt Kaarst veranstaltet dann wieder den Wirtschaftstreff für Unternehmer aus dem Stadtgebiet.

Die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 5000 Euro wurden im Hauptausschuss am Donnerstag für die Veranstaltung entsperrt. Sollte die Veranstaltung mehr Geld benötigen – wovon im Hinblick auf das Rahmenprogramm ausgegangen wird – wird dieses aus dem Topf des Wirtschaftsförderungsbudgets genommen. Den Wunsch, wieder einen Wirtschaftstreff zu organisieren, hatte eine Unternehmergruppe in Gesprächen mit der Kaarster Wirtschafsförderung und der Verwaltung geäußert. „Die Veranstaltung soll als Informationsaustausch und Kontaktpflege zwischen Wirtschaft und Stadt dienen“, erklärt Wirtschaftsdezernent Stefan Meuser: „Hier soll der Kontakt zwischen der Politik und den Unternehmern hergestellt werden.“ Der Wirtschaftstreff ist laut Meuser für den Oktober geplant, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht. „Vorher schaffen wir es aus organisatorischen Gründen nicht, zum Jahresende wird es für alle Beteiligten zu knubbelig“, so Meuser. Rund 150 bis 200 Teilnehmer sollen zu dem Wirtschaftstreff eingeladen werden