14. Herzwochen : Plötzlicher Herztod: Expertenrunde im GBG

Vorst Im Rahmen der 14. Herzwochen haben Ärzte in Vorst über das Thema plötzlicher Herztod referiert.

Auch die 14. Herzwochen, eine Kooperation der Deutschen Herzstiftung und des Lukaskrankenhauses, stießen in Kaarst auf großes Interesse: Im Georg-Büchner-Gymnasium betonte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus als Schirmherrin die Bedeutung der Herzwochen als gut verständliche Vorträge für Laien. Das aktuelle Thema „Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod“ sei schon sehr nah am Thema Tod und von daher vielleicht eher ein Tabuthema, meinte Professor Michael Haude, Chefarzt am Lukaskrankenhaus. Jedoch zeige das große Interesse, dass von Tabu keine Rede sein könne.