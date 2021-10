Programm in Kaarst : „Je suis Karl“ und Felix Krull –der Oktober im Kino Kaarst

Kaarst Das Kino in Kaarst bietet im Oktober spannende Filme. Gezeigt werden „Je Suis Karl“, „Helden der Wahrscheinlichkeit“ und „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“.

Der Kino-Oktober in Kaarst hat am vergangenen Mittwoch mit einem Blockbuster begonnen: Anthony Hopkins spielte in dem Streifen „The Father“ einen stolzen Mann, der jede Unterstützung einer Pflegekraft ablehnt. Der Film war gut besucht und die Zuschauer gingen zufrieden nach Hause. Und so soll es in den nächsten drei Wochen weitergehen, denn es steht ein hochwertiges Programm im restlichen Oktober auf dem Spielplan.