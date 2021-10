Fahrzeuge in Kaarst beschädigt : 50 Autos mit weißem Filzstift beschmiert

Fahrzeuge in Kaarst beschädigt

Die Polizei in Kaarst sucht nach den Tätern und hofft auf Zeugenhinweise (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst Unbekannte haben in Kaarst mindestens 50 Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr.

Die betroffenen Fahrzeuge waren an der Mittelstraße, der Kirchstraße, der Giemesstraße und am Jungfernweg geparkt. Die ersten Taten wurden der Polizei am Sonntag gegen 8.15 Uhr gemeldet. Zunächst gingen die Beamten von 47 beschädigten Fahrzeugen aus. Doch die Zahl stiegt im Laufe des Sonntags auf „mindestens 50“. Das teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit.